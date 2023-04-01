Упавший в Тульской области беспилотник оказался игрушкой

Сегодня, 1 апреля, жители заметили в городе Ефремове (Тульская область — прим.Ред.) беспилотный аппарат. Он влетел в дерево.

Чуть позже выяснилось, что это был гражданский беспилотный летательный аппарат. Так заявили в комитете Тульской области по региональной безопасности. Как рассказали РИА Новости в экстренных служб, опасности никакой аппарат собой не представляет, ведь он — не более чем детская игрушка.

Запускали его тоже дети, но вот аппарат взрезался в дерево, рассказал источник издания в экстренных службах.

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