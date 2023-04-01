Путевки в Турцию могут подняться в цене на 30%

Как говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость путевок для поездок в Турцию может подняться на 30% в сезон.

Уточняется, что цены поднимутся именно в случае с покупками путевок непосредственно в сезон. Как сложится окончательно, можно будет судить по спросу и объему авиаперевозок. По данным ассоциации, за отель в три звезды на десять дней в июне на двоих может встать в 150 тысяч рублей.

Если же вы решите отдохнуть в четырехзвездочных отелях, то отдать придется от 145 до 180 тысяч рублей, пять звезд, но бюджетные, обойдутся вам в 150-180 тысяч. А вот отели высокого класса опустошат ваши кошельки в сумму от 190 до 600 тысяч, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в петербургских колледжах откроется дополнительно две тысячи бюджетных мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.