Невский проспект украсят яблони за 14,7 миллиона рублей

Не простые, а видимо золотые яблони рассадят на Невском районе Санкт-Петербурга. На официальном портале государственных закупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется высадкой 70 вазонов с декоративными яблонями.

Итак, яблоки будут сортов Scarlet и Red Sentinel. Ищет компанию для их высадки Центр комплексного благоустройства. Подрядчику нужно будет закупить дренаж в вазонах, выполнить высадку деревьев, покрыть грунт щепой, а также поливать высаженное.

Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 17 апреля, а вот выполнить все работы Центр комплексного благоустройства требует до 15 ноября этого же года.

Заплатить за такую услугу Центр готов 14,73 миллиона рублей. Столько составляет начальная – она же максимальная цена контракта.

Что ж, ждем золотого урожая на Невском проспекте.