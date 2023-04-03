На Камчатке затрясло здания из-за землетрясения с магнитудой 6,9

Землетрясения продолжают давать о себе знать на разных уголках планеты. На этот раз потряхивало Камчатку, причем довольно серьезно.

По информации местной геофизической службы, сначала магнитуда достигала 5,7, но чуть позже специалисты фиксировали повышение до 6,9.

В разговоре с РИА Новости жительница Петропавловска-Камчатского заявила, что на момент землетрясения была в кафе — там застряслись стены, люди выбежали из здания, были слышны крики.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что Петербург уже как по традиции увяз в пробках — на этот раз твердые семь баллов. Предполагаем, что виной всему сильный снегопад. А наступление весны пока ждать не приходится.

Также стало известно, что число пострадавших от взрыва в кафе на Университетской набережной возросло.