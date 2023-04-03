МВД объявило в розыск подозреваемую во взрыве на Университетской набережной

В министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что объявили в розыск девушку, которая считается подозреваемой во взрыве на Университетской набережной 2 апреля. Информация об этом содержится в базе розыска МВД на их официальном сайте.

Все, что известно о девушке: ее зовут Дарья Евгеньевна Трепова, родилась она 16 февраля 1997 года.

«Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

Какой-либо более подробной информации в базе ГУ МВД России на данный момент не содержится.

Ранее мы сообщали, что заведено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. Следователи принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к тому, что произошло.

Тем временем число пострадавших растет. По информации на 3 апреля, количество пострадавших возросло до 32 человек.