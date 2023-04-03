Уходим от гендерных стереотипов: бизнес адаптируется к новым реалиям

Бизнес стал менять свое отношение к человеческому капиталу в компании. В частности, стали намечаться новые тенденции именно в управлении персоналом.

Так, например, по-тихоньку сходят на нет гендерные и возрастные стереотипы, политика найма выстраивается более осознано, с акцентом на профессиональные навыки, рассказали нам в hh.ru.

Также больше внимания уделяется развитию сотрудников, их обучению. Например, работодатели стали стараться чаще вовлекать свой персонал в цели организации, а также отыскивать таланты среди своих сотрудников, и даже поощрять за них.

Система дообучения же работает не только для новичков, но и для сотрудников других возрастных категорий.

Еще один тренд — мультиформатная занятость. Сейчас работодатели «миксуют» самозанятость, частичную, проектную и гибкую занятость.

«Эти подходы становятся возможными в парадигме человекоцентричного менеджмента, внимания к профессиональному росту и благополучию сотрудников. Также крайне важен развивающийся тренд на цифровизацию», — говорят аналитики.

Уточняется, что сейчас компании, например, все больше нуждаются в бизнес-аналитиках, дата-сайентистах, специалистах по информационной безопасности.