В Петербурге почтили минутой молчания погибших из-за теракта в 2017 году

В петербургском метро 3 апреля 2017 года произошел теракт. Взрыв случился на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В тот день погибли 15 пассажиров, а также смертник Акбаржон Джалилов.

Еще свыше 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Также было тогда найдено еще одно взрывчатое устройство на станции «Площадь Восстания», но его своевременно обнаружили и смогли обезвредить.

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге почтили минутой молчания тех, кто погиб в этот день.