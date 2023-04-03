В Петербурге почтили минутой молчания погибших из-за теракта в 2017 году

В петербургском метро 3 апреля 2017 года произошел теракт. Взрыв случился на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В тот день погибли 15 пассажиров, а также смертник Акбаржон Джалилов.

Еще свыше 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Также было тогда найдено еще одно взрывчатое устройство на станции «Площадь Восстания», но его своевременно обнаружили и смогли обезвредить.

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге почтили минутой молчания тех, кто погиб в этот день.

«Уважаемые пассажиры. Сегодня День памяти погибших 3 апреля 2017 года. Почтим минутой молчания тех, кого с нами больше нет», — говорят в петербургском метро.

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