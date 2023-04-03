Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей

За последние три года Мариинский театр в Петербурге недосчитался 12 миллиардов рублей. В первую очередь это произошло из-за непроданных билетов в период пандемии, заявил художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев.

Он утверждает, что потери составляют около 70% именно из-за непродажи билетов. Такая ситуация была продолжительной, отмечает Георгиев на пресс-конференции в Москве.

Прежде всего на непродажи повлияли антиковидные ограничения и трудности. Он подчеркнул, что названная сумма — большие деньги для любого творческого коллектива в мире, включая самые крупные театры, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга продолжают нести цветы к кафе на Университетской набережной, где вчера прогремел взрыв. Горожане уже сделали стихийный мемориал в память о военном корреспонденте Владлене Татарском.