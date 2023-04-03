Следком завел уголовное дело за драки в ТЦ «Порт Находка»

Следственные органы Петербурга приняли решение завести уголовное дело из-за драки на территории торгового центра «Порт Находка». По имеющейся информации, драку начали двое мужчин, они накинулись на 16-летнего подростка.

На данный момент не сообщается, какие травмы молодой человек получил и как себя чувствует сейчас. Дело заведено по статье о хулиганстве, пишет nwpress.

Сейчас следственные органы займутся выяснением обстоятельств — как и почему развязался конфликт между мужчинами и подростком.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Петербурге на террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Подробнее о том, что происходило в этот день, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной, вы можете прочесть в нашем материале.