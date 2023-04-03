Следком России переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Санкт-Петербурге на теракт

Следственный комитет Российской Федерации переквалифицировал уголовное дело о взрыве в Петербурге на террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, следствие устанавливает всю цепочку лиц, причастных к совершению преступления, — от исполнителей до заказчиков.

Напомним, что по подозрению в совершенном преступлении задержана некая Трепова — 1997 года рождения. Она уже дала свои первые показания.

Также мы писали, что в Национальном антитеррористическом комитет также заявили, что вчерашний взрыв в кафе на Университетской набережной был спланирован спецслужбами Украины.

Есть информация и о том, что сама Трепова была активной участницей одной из запрещенных в России организаций. Подробнее о хронологии событий вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.