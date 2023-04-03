НАК: теракт в кафе на Университетской набережной был спланирован спецслужбами Украины

Национальный антитеррористический комитет заявил, что вчерашний взрыв в кафе на Университетской набережной был спланирован спецслужбами Украины.

Также известно, что была задействована запрещенная в России организация. При этом задержанная по подозрению в организации взрыва Дарья Трепова является активной сторонницей этой организации, пишет РИА Новости со ссылкой на НАК.

В следственном комитете России добавили, что сейчас в отношении Треповой проводятся все необходимые следственные действия, выясняются мотивы совершенного.

Ранее мы сообщали, что заведено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. По последним данным, в результате взрыва пострадало 32 жителя. Среди них на данный момент 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале по ссылке.