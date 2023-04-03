Таможенники оформили первый автобус с гражданами из Китая

Первый пассажирский автобус с гражданами Китая оформили таможенники в пункте пропуска ДАПП Турий Рог. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы в своих социальных сетях.

Как пишет пресс-служба таможни в своем телеграм-канале, пассажирское направление ранее было закрыто ввиду пандемии — с февраля 2020 года. Сейчас же, 3 апреля 2023 года, в пункт пропуска из Цзиси (КНР) прибыл первый пассажирский автобус с гражданами Китая.

Уточняется, что группа китайцев направляется в Россию по рабочим вопросам.

Ранее мы писали, что совсем недавно в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. После этого интерес россиян к изучению китайского значительно вырос.

Не отстают и работодатели и с соискателями — они также стали в резюме и вакансиях указывать информацию о том, что необходимо знание китайского языка/ владение им соответственно.