Зима начинает покидать Петербург

Кажется, затянувшаяся зима в Петербурге начинает понемногу отступать. Правда, ключевое слово действительно понемногу. Как сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале, северные вихри никуда пока уходить не собираются.

Такой циклон сохранится в городе, за счет него горожанам стоит ждать облачную погоду. Кроме этого, нужно готовиться к небольшим осадкам — снег и мокрый снег, а бонусом еще и гололедица.

Что касается температуры воздуха, то в городе будет не теплее +3 градусов, а в области — не теплее +5 градусов. Порывы ветра будет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 767 мм рт. ст. Этот показатель все-таки выше нормы.

В среду осадки прекратятся, днём выглянет солнце, и прогреет воздух до +4…+6 градусов.