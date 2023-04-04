Петербуржцам все больше нравится говорить с высокой чёткостью через VoLTE билайн

В Петербурге и Ленобласти на сети билайна действует технология VoLTE (Voice over LTE)*, которая делает речь более чёткой и позволяет абонентам во время телефонного разговора лучше слышать друг друга. По данным оператора, за 2022 год в Петербурге и области клиенты стали тратить на 23% больше минут VoLTE и только за декабрь использовали более сотни миллионов минут чёткой передачи речи. Кроме того, в регионе на 12% выросло количество клиентов, пользующихся голосовой связью нового поколения.

Использование VoLTE дает возможность абоненту одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, благодаря тому, что не происходит переключения из 4G в 2G. То есть звонок, как и загрузка файлов из интернета, проходят через стандарт LTE. В России билайн запустил VoLTE в 44 регионах. По итогам 2022 года технологией пользуются уже 11 миллионов клиентов оператора.

Нужно отметить, что клиенты могут совершать звонки с высокой чёткостью не только в городе, но и в Ленобласти, где действует покрытие 4G билайна. Также VoLTE доступна и в петербургском метро, причём на станциях и в тоннелях на всех ветках, поскольку с февраля 2023 года сеть 4G билайна работает на всех действующих линиях подземки.

Узнать подробнее о технологии и ознакомиться со списком устройств, поддерживающих VoLTE, можно здесь.

*VoLTE – «Голос через LTE». Действует при технической возможности подключения для ряда устройств. Подробнее – на beeline.ru

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Заказчик — ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»

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