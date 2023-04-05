Мосты Петербурга готовы к навигации 2023 года

Уде в ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге начнется навигационный период, а значит — разводка мостов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

Начиная с 10 марта на мостах проводились технологические разводки. Таким образом специалисты настраивали систему управления оборудованием в динамике после ремонта, замены или модернизации.

Некоторым мостам потребовались дополнительные работы. В частности, на Володарском мосту отремонтировали гидроцилиндры системы успокоителей, смотровые проходы на крыле разводного пролета и водоотводные конструкции.

В то же время на мосту Александра Невского провели замену электродвигателей двух основных насосных установок. График разводки мостов оставили без изменений. Так, я Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить два раза за ночь.

Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировские мосты через Большую Невку будут разводить по предварительной заявке, которая должна поступить за двое суток.

общество


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Мосты Петербурга готовы к навигации 2023 года
Парламент Петербурга решил следить за экскурсоводами и гидами-переводчиками
На Рижском проспекте Петербурга в яму с кипятком провалилась машина с ...
Обновленные магазины Zara выйдут на российский рынок в апреле-мае
В Петербурге утвердили правила выступления уличных музыкантов
В Кировском районе загорелся погрузчик
В Калининском районе Петербурга ночью 4 апреля всполыхнула квартира
Гонконг отменил требование о тестах на ковид от туристов