Мосты Петербурга готовы к навигации 2023 года

Уде в ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге начнется навигационный период, а значит — разводка мостов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства города.

Начиная с 10 марта на мостах проводились технологические разводки. Таким образом специалисты настраивали систему управления оборудованием в динамике после ремонта, замены или модернизации.

Некоторым мостам потребовались дополнительные работы. В частности, на Володарском мосту отремонтировали гидроцилиндры системы успокоителей, смотровые проходы на крыле разводного пролета и водоотводные конструкции.

В то же время на мосту Александра Невского провели замену электродвигателей двух основных насосных установок. График разводки мостов оставили без изменений. Так, я Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты будут разводить два раза за ночь.

Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировские мосты через Большую Невку будут разводить по предварительной заявке, которая должна поступить за двое суток.