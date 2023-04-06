Продажи авто в России продолжают лететь вниз

Если сравнить март 2023 года с мартом прошлого года, то продажи новых легковых и легких коммерческих авто в России сократились на 10,6%. Такие данные приводят в Ассоциации европейского бизнеса. При этом в феврале падение продаж год к году превысило 62%.

Интересно, что в статистику не вошли такие марки как BMW, Mercedes-Benz, Chery, Exeed и Evolute. Все дело в том, что эти производители решили отчитываться о продажах своих машин ежеквартально.

Так, если не брать в расчет вышеуказанные марки, то в стране продано 48,4 тысячи авто. Это на 5,7 тысячи меньше, если сравнить с прошлогодними показателями. Однако сегодняшние данные значительно выше февральских — тогда было продано 41,8 тысячи авто.

В то же время есть и те бренды, продажи которых идут на ура. Например, отечественную «Ладу» стали покупать на 90% чаще в годовом выражении. Также продажи китайского Haval поднялись на 331%, а другого «китайца» — Geely — на 243%.

В процентах ощутимее всего выросли продажи у Great Wall: на 1264%.