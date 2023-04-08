Думская опять попалась в лапы полицейских

В ходе ночного рейда на Думской улице полицейские обнаружили в одном из клубов пьяного подростка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В рейдах участвовали представители полиции, ПТС, Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетним. Последних привлекли из-за того, что были замечены факты продажи алкоголя несовершеннолетним.

В совокупности было проверено 13 баров, при этом семь человек-посетителей ночных клубов — отправили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

На выходе одного из баров сотрудники полиции остановили молодого человека. Как выяснилось, ему было всего 16 лет, а экспресс-тест показал, что тот употреблял алкоголь.

Подросток передан законным представителям. По данному факту возбуждено административное производство.

Уже не впервые

Напомним, что еще не так давно стало известно, что на улице Думской в Петербурге закрыли множество баров. Дело было в том, что местные заведения активно стал проверять следственный комитет. Причина была все та же — «систематическое вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя». А началось все с рекламы в интернете — в одном из баров должно было проводиться мероприятие с возрастным ограничением 16+.

Кроме этого, годом ранее в Петербурге возбудили первое уголовное дело за торговлю «веселящим» газом. С апреля 2021 года поставки такого газа были налажены в семь ночных клубов на улицах Думская и Ломоносова в центре Петербурга. Следователи изучали масштаб этого нелегального бизнеса.