С предпринимателя в Петербурге стрясли 8,5 миллиона за «безопасность жизни»

Следственный комитет Петербурга и Ленобласти расследует необычное уголовное дело. В городе сотруднику полиции, а также местному жителю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственных органов.

Как выяснилось, обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов. С осени прошлого года они убеждали местного предпринимателя в том, что его жизни что-то угрожает. За то, чтобы ему обеспечили безопасность, с него стрясли 8,5 миллиона рублей.

Уже 4 апреля 2023 года предприниматель передал сотруднику полиции 1 млн рублей. После чего соучастники были задержаны сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Испании был принят закон, который обязывают будущих собаководов пройти специальное обучение, перед тем как взять животное. Обучение проходит на бесплатной основе. Портал по поиску работы SuperJob спросил петербуржцев, что думают по поводу такого закона они.