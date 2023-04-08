В петербургском ТЦ девочка сломала плечо

Как оказалось, петербургские торговые центры могут быть очень даже травмоопасны. Так, 7 апреля в ТЦ «Питерлэнд» пятилетняя девочка повредила плечо — причем довольно серьезно — она его сломала. Об этом сообщает nwpress со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Так, как выяснилось, девочка неудачно упала, ей потребовалась медицинская помощь. После того, как девочку осмотрели медики и выяснилось, что у нее травмировано плечо.

Сейчас ребенок госпитализирован. Каких-либо подробностей о том, как именно все произошло, и в каком состоянии девочка, на данный момент не сообщается.

Ранее сообщалось, что следственный комитет Петербурга и Ленобласти расследует необычное уголовное дело. В городе сотруднику полиции, а также местному жителю предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба следственных органов.