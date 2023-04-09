Тотальный диктант написали порядка 10 тысяч петербуржцев

Уже 20-й раз жители Северной столицы вместе с другими городами страны участвует во всероссийской акции «Тотальный диктант». Только в Петербурге его написали более десяти тысяч жителей. Такие данные приводят в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте».

Говорят, что диктант прошел 8 апреля. Написать его можно было на 160 площадках города. В 2023 году автором текста стал писатель Василий Авченко. Только в Мраморном дворце текст услышали и написали порядка 200 человек.

Результаты работ подведут на официальном сайте акции после 12 апреля, говорят в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мошенники-то не дремлют, продолжают развиваться и придумывать все новые и новые способы, как изощриться и обмануть наивных горожан. На этот раз специалисты Роскачества рассказали, что появился новый вид интернет-мошенничества — некий кликджекинг.