Следком проверит законность застройки на территории ЖК «Каменка» в Петербурге

В Петербурге жители ЖК «Каменка» (Приморский район) заявили, что у них отбирают участок социальной инфраструктуры. дело в том, что его выкупает частный застройщик. Теперь этим вопросом заинтересовался следственный комитет, причем федеральный. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

Жители ЖК просят следователей разобраться, проверить сделку о покупке части территории жилого комплекса частным владельцем. Они считают, что этот участок нужен для социальной инфраструктуры.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад по итогам проверки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Загородном проспекте вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда было известно, что в нем пострадала актриса дубляжа Елена Шульман