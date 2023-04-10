Грабеж по знакомству устроил петербуржец на Садовой улице

Полицейские Адмиралтейского района задержали мужчину, ограбившего свою знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского министерства внутренних дел.

Все случилось 9 апреля. В этот день в полицию пришла 39-летняя женщина. Она рассказала, что ее знакомый забрал у нее мобильный телефон «Хайвэй» и с места происшествия скрылся.

В этот же день полиция задержала его. Как выяснилось, он ударил свою знакомую по лицу, отчего она потеряла сознание. В этот момент он похитил мобильный телефон «Хуавэй Р50», кредитную карту, с которой позже потратил 5 645 рублей.

Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Кировского района города задержали двух уличных грабителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.