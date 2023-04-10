Полиция разыскивает стрелка с Пулковской улицы

Полицейские Московского района разыскивают стрелка с Пулковской улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 9 апреля в полицию пришел 36-летний житель города. Он рассказал, что на Пулковской улице неизвестный выстрелил в него из травмата.

По данным полиции, это было сделано из-за ранее возникшего продолжительного конфликта. Мужчина произвел четыре выстрела из пистолета в своего оппонента, после чего с места происшествия скрылся.

Заведено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинению тяжкого вреда здоровью.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержания злоумышленника, говорят в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские Адмиралтейского района задержали мужчину, ограбившего свою знакомую.