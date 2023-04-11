В России грядут армейские изменения: все, что нужно знать

Государственная дума РФ сегодня, 11 апреля, должна рассмотреть поправки, касающиеся призывников на срочную службу. Рассказываем о самых главных изменениях.

Так, одна из поправок — приравнивание электронных и бумажных повесток в военкомат. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. То есть теперь фактически и бумажная версия, и электронная будут иметь одинаковую силу с точки зрения юридической. Со слов депутата, получать электронные повестки будут через «Госуслуги» или в МФЦ. Повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Со слов Картаполова, такие изменения позволят оперативно исправлять недостатки в системе воинского учета, которые вскрылись в течение прошлого года.

«Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с комиссариатом», считает он.

Кроме этого, теперь будет возможность досудебного досудебного порядка обжалования действий военкоматов. Однако одновременно с этим законопроект предусматривает и обеспечительные меры в отношении призывников на срочную службу, которые уклоняются. Так, им смогут запретить выезд из страны, вождение авто, покупку и продажу недвижимости и даже получение кредитов.

В то же время комитет по обороне настаивает на том, чтобы бумажные повестки все также сохранялись. То есть бумажную повестку под подпись призывник получит в любом случае, просто она будет продублирована в электронном формате.

Также планируется ввести оповещение заказными почтовыми отправлениями и их дублирование в электронном виде.