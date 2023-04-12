Петербурженка потеряла почти 30 тысяч из-за «отмены подписки»

Мошенники развели пенсионерку из Петербурга почти на 30 тысяч рублей. Пожилая женщина думала, что действительно оформила подписку на онлайн-кинотеатр. Об этом рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Как выяснилось, деньги мошенникам пенсионерка перевела, когда в одном из мессенджеров ей пришло уведомление, что она успешно подключилась к услугам онлайн-кинотеатра. Так как женщина никогда этим не пользовалась и не собиралась, она позвонила по указанному номеру.

После звонка ей пришли смс с кодами, которые она назвала мошенникам. Итого — минус 27,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что несмотря на процветание интернет-мошенничества, всем известные автоугонщики тоже никуда не делись. Так, например, по данным страхового дома ВСК, самой угоняемой машиной за три месяца 2023 года стала Kia.