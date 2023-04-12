Названы самые угоняемые автомобили в начале 2023 года

Несмотря на процветание интернет-мошенничества, всем известные автоугонщики тоже никуда не делись. Так, например, по данным страхового дома ВСК, самой угоняемой машиной за три месяца 2023 года стала Kia.

Как пишет 110km, ранее, в течение последних двух лет, в лидерах был Hyundai. Однако в этот раз на долю Kia пришлось аж 43% угонов. Интересно и то, что теперь уже бывший лидер — Hyundai — сместился на второе место, набрав 14% угонов.

Наибольшим спросом у угонщиков пользовались кроссоверы Hyundai Santa Fe. Еще 14% страховых случаев по риску «Угон» пришлось на автомобили Mitsubishi, пишет Газета.ru.

Однако в целом угонов становится все-таки меньше — показатель упал на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее сообщалось, что большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова не стал продлевать контракт с художественным руководителем Андреем Могучим. Он истек 9 апреля, но продлевать его не планируют.