В Петербурге разыскивают «специалиста» по обману пожилых

Полицейские Невского района ведут розыск мошенника, специализирующегося на обмане пожилых. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

Как пояснили в ведомстве, в полицию 11 апреля пришла пенсионерка. Она рассказала, что с августа прошлого года и по апрель текущего ей многократно звонили неизвестные. Звонившие предлагали оформить страховку за приобретенные ранее лекарства. Затем они смогли убедить ее перевести через различные отделения банков 3 063 700 рублей на неустановленные счета.

Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее сообщалось, что мошенники развели пенсионерку из Петербурга почти на 30 тысяч рублей. Пожилая женщина думала, что действительно оформила подписку на онлайн-кинотеатр.

общество


 

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