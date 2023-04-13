В Кудрово посиделка в кафе закончилась убийством

Полицейскими приняты меры к задержанию злоумышленника, причастного к смерти мужчины в Невском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 10 апреля ранним утром в медучреждение попал 41-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который от полученных травм скончался.

По данным полицейских, в больницу его привез знакомый. Он забрал его у дома по проспекту Большевиков. С его слов, травмы погибшим были получены у кафе, расположенного в городе Кудрово.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что утром, 13 апреля, ориентировочно в 07:57 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступил сигнал о пожаре в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар случился на Бульваре Новаторов, 69.