На Бульваре Новаторов из-за пожара погиб человек

Утром, 13 апреля, ориентировочно в 07:57 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступил сигнал о пожаре в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, пожар случился на Бульваре Новаторов, 69.

Возгорание произошло в доме разной этажности — от пяти до девяти этажей. Так, в пятиэтажной части здания, на чердаке площадью в 40 «квадратов», загорелась площадь в 20 «квадратов».

Уже в 08:39 пожар был ликвидирован. Однако на месте пожара был найден погибший человек.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в одной из школ Казани в 2021 году. Так, молодого человека признали виновным в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних.