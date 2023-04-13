Суд вынес приговор устроившему стрельбу в казанской школе

Вынесен приговор Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в одной из школ Казани в 2021 году. Так, молодого человека признали виновным в убийстве более двух лиц, в том числе малолетних. Уточняется, что убийство было совершенно общеопасным способом. Также он виновен в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Кроме этого, он обвинен в умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом сообщает СУ СКР в своих социальных сетях.

Установлено, что молодой человек вооружился многозарядным охотничьим ружьем и самостоятельно сделанным взрывным устройством. После этого 11 мая 2021 года он напал на учителей и учащихся МБОУ «Гимназия № 175» в городе Казани. В результате погибло девять человек, в числе которых семь детей.

Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.

Комплексная экспертиза показала, что Галявиев вменяем, а значит подлежит уголовной ответственности.Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда Галявиеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.