В Тихвине нашли девятиклассницу в ручье

К сожалению, Ленобласть не перестает пополнять свою криминальную повестку. На этот раз стало известно об очередной смерти.

Как пишет NWpress со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, на этот раз полиция нашла тело подростка.

Еще вечером в четверг, 13 апреля, в полицию пришла жительница Тихвина. Она заявила о том, что у нее пропала дочь. Как рассказала сама женщина, её дочь — ученица девятого класса. Она должна была вернуться с уроков, но так и не пришла.

В этот же день правоохранительные органы отправились на поиски. На это потребовался день.

Как говорят в ведомстве, им пришлось изучить маршрут девочки, что они и сделали. Как итог, тело нашли в ручье у железнодорожной станции. По информации полицейских, признаков насильственной смерти не было. Тело направили в морг.