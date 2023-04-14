В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже пенсионера

В Санкт-Петербурге задержана подозреваемая в грабеже пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, в отделение полиции обратился социальный работник. Она рассказала, что у ее 72-летнего подопечного пропали деньги, когда от него ушла неизвестная женщина.

Та женщина пришла к нему, рассказав, что она — бывший жилец этой квартиры, а у нее здесь остались некоторые вещи. Она заявила, что пенсионер ими пользовался, поэтому должен ей 50 тысяч рублей.

Тот ей заявил, что его доходы позволяют покрыть только минимальные нужды, но неизвестная выхватила у него 20 тысяч рублей и сбежала.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). По подозрению в этом происшествии задержали пенсионерку из Гатчины, говорят правоохранительные органы.