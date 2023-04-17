Авиапутешествия по стране могут подорожать на 30%

Вполне возможно, что внутрироссийские рейсы возрастут в цене на 15-30%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

Как передает слова чиновника ТАСС, рост цен на авиабилеты может произойти из-за сокращения объемов субсидирования государством. Он заявил, что пока не одобрено выделение субсидий, как это было в прошлом году. Для понимания: в прошлом году субсидии составили 100 миллиардов рублей.

Кроме того, отметил замминистра, отсутствие субсидий вообще может привести к уменьшению количества рейсов.

Ранее сообщалось, что петербуржец заплатил штраф за то, что по его вине был задержан рейс из Сочи. Самолет вылетел почти на 40 минут позже, чем планировалось. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подробнее о случившемся вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.