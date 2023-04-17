Таможенники схватили петербуржца из-за часов за миллион

Нередки истории, когда жители-путешественники решаются на игнорирование заполнения декларации на тот или иной груз. Как показывает практика, делают они это совершенно точно зря. Ведь тайное всегда становится явным, особенно, когда за дело берутся таможенники или правоохранительные органы.

На этот раз интерес со стороны таможенников вызвал жителей Петербурга, перебиравшийся через границу Финляндии и России. Так, по имеющейся информации, он попытался провезти часы Omega за 10 тысяч евро

Декларировать сей довольно ценный груз по непонятным причинам он не стал, сообщает пресс-служба СЗТУ. Вот только коробочка из-под часов попала во внимание таможенников при осмотре багажа. Аксессуар также заметили — на руке россиянина.

Как итог, мужчина попал под административную статью, за что получил бонусом штраф. Его он выплатил.