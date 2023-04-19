Парламентарии Петербурга предложат освободить от налогов бюджетные гранты

Парламентарии Петербурга в окончательном чтении поддержали федеральную законодательную инициативу, которая касается освобождения от подоходного налога обладателей бюджетных грантов, премий и субсидий. Решение принято на пленарном заседании 19 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

Уточним, что это решение распространяется на те деньги, которые выделяют региональные власти для победителей различных конкурсов и состязаний. Как пояснили в ведомстве. эти финансовые поощрения — целевое финансирование. Если же эти суммы облагать налогом, то только снизится эффективность освоения этих самых средств.

С предложением внести в законодательство страны необходимые изменения, петербургский ЗакС обратится к Государственной Думе, говорят в социальных сетях ведомства.