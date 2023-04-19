Петербургскому автомобилисту пришлось «подарить» свою машину государству

Петербургский суд принял решение изъять у местного жителя авто. Виной всему то, что на своем «Форде» петербуржец нередко ездил пьяным. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что 8 февраля текущего года подсудимый снова управлял машиной в пьяном виде, ранее полученная административная ответственность не заставила его одуматься. На этот раз его инспекторы выловили на Нефтяной дороге.

После этого его отстранили от возможности быть у руля. Теперь же суд бонусом предписал горожанину 300 часов обязательных работ, а также запретил садиться за руль в течение двух лет. А вот «Форд» и вовсе конфисковали в доход государства.

Ранее сообщалось, что россиянам объяснили, как сэкономить на автозапчастях. Пожалуй, вопрос особенно актуален ввиду санкций и осложнившихся поставок.