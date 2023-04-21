Петербургские застройщики на Всероссийском жилищном конгрессе рассказали о трендах рынка недвижимости

В Сочи проходит Всероссийский жилищный конгресс. Мероприятие собрало более 5 тыс. участников строительного рынка. Петербургские компании поделились своими стратегиями развития в условиях меняющегося спроса.

Представители строительных компаний обсудили вопросы развития проектов новостроек с использованием цифровых технологий и антикризисные меры в работе девелоперов. Петербургские компании также провели ряд мастер-классов по маркетинговым стратегиям продвижения новостроек, рассказали о главных трендах рынка и актуальных ипотечных программах – их доля в структуре продаж локальных застройщиков составляет 90%.

На пленарном заседании конгресса генеральный директор компании «Петербургская недвижимость» Олег Пашин подчеркнул, что главным трендом 2023 года станет постепенное восстановление спроса на новостройки, просевшего в прошлом году. По его словам, застройщикам для увеличения продаж стоит сосредоточиться не только непосредственно на строительстве объектов, но и на развитии качества и создании сервисов для клиентов.

«В нынешних реалиях важно сосредоточить внимание и ресурсы на трех ключевых направлениях – это развитие девелоперских проектов и их характеристик, создание новых ипотечных инструментов с комфортными условиями покупки и развитие удобных сервисов для клиентов и агентов по недвижимости», — заявил Олег Пашин.

Участники конгресса отмечают, что на рынке недвижимости Северной столицы с 2021 года наблюдается укрупнение лидеров. По итогам 2022 года доля спроса у ТОП-3 девелоперов Петербурга выросла на 6 процентных пунктов по отношению к 2021 году, всего же в общей структуре продаж новостроек они занимают 45% рынка.