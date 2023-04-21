«О’КЕЙ» нового формата открылся в Выборгском районе

В ТРК Европолис на месте «Перекрестка» открылся «О’КЕЙ». Основной упор будет сделан на продукты категории фреш и ультра-фреш.

ТРК Европолис расположен в Выборгском районе, близ станции метро «Лесная». Помимо старой советской застройки, район активно прирастает новыми жилыми комплексами и становится все более густонаселенным. Торговая площадь нового гипермаркета «О’КЕЙ» составит 5215 кв. метров.

Магазин оформлен в соответствии с обновлённой концепцией. Это предполагает специальную систему зонирования и выкладки товаров, более удобную для покупателя, современный дизайн и улучшенный сервис. Заметную часть полок в гипермаркете займут продукты категории фреш и ультра-фреш, чья доля в покупательской корзине непрерывно растет, отмечают в компании.

Сегодня на полках гипермаркетов «О’КЕЙ» находится более 40 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров, среди которых ассортимент свежего мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов, кондитерских изделий, овощей и фруктов превышает 6 000 позиций.

«Мы продолжаем открывать гипермаркеты в обновленной концепции, фокусируясь на ключевых городах присутствия. Это уже третий магазин в новом формате в Петербурге, и мы стремимся сделать гипермаркеты максимально комфортными для покупателей как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения внутреннего пространства и сервиса», — отметила директор по недвижимости ГК О’КЕЙ Ольга Кузякина.

К услугам покупателей – кафе прямо на территории магазина, сервис по нарезке мяса и сыров, чистке рыбы, а также пиво на розлив и заказ блюд кулинарии и кондитерских изделий. Помимо обычных касс, в магазине работает 8 касс самообслуживания.

Новый гипермаркет в районах активной застройки явно окажется не лишним для всех категорий жителей, в том числе для семей с детьми, пенсионеров и покупателей с ограниченными возможностями.

Как сообщили в компании в гипермаркете работает обновленная программа лояльности. Величина скидки по карте постоянного покупателя зависит от суммы совершенных покупок и предусматривает три уровня на товары выделенного ассортимента, который будет обновляться каждые четыре недели. Семьям с детьми до 3-х лет при предъявлении свидетельства о рождении ребенка и активированной карты лояльности будет доступна скидка до 20% на выделенный ассортимент товаров для детей.

«В магазине предусмотрены широкие проходы и комфортное пространство. Удобно делать покупки даже с детской коляской. Сотрудники инфопункта и прочий персонал магазина всегда помогут любому покупателю», — поделились в компании.

В самом торговом центре от парковки до этажа, где расположился гипермаркет, покупателей поднимают траволаторы и лифты.