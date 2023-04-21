Ученые нашли смертельно опасных медуз с 24-мя глазами

В пруду заповедника Гонконга Май По ученые отыскали новый вид коробчатых медуз. Они смертельно опасны, имеют 24 глаза и три длинных щупальца. Об этом сообщает Гонконгский баптистский университет.

Такие медузы действительно встречается в водах Китая, но редко. Возможно, именно поэтому ученые к этому относятся как к чему-то, что не более чем «богатое разнообразие» морской жизни.

Вот только в этих самых щупальцах немало смертоносного яда, Достаточно небольшого количества от одной такой медузы, чтобы убить сразу 60 взрослых мужчин.

На сегодняшний день самым ядовитым морским животным в мире считается австралийская кубомедуза.

Ранее сообщалось, что полиция Красносельского района проводит проверку по факту ДТП с участием 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.