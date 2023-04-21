В Красносельском районе Петербурга сбили 4-летнего малыша

Полиция Красносельского района проводит проверку по факту ДТП с участием 4-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Так, 20 апреля в 14:15 в отделение полиции поступил сигнал о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие на Ленинском проспекте. Там 45-летняя петербурженка на «Киа» ехала по боковому проезду. Затем вне зоны пешеходного перехода она налетела на 4-летнего ребенка, который шел в сопровождении отца.

Малыша пришлось госпитализировать в медучреждение. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Полицией проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что специализированные ведомства не устают бороться с нелегальными точками продажи чего бы то ни было. На этот раз почти два десятка точек по продаже экскурсионных билетов закрыли в Петербурге