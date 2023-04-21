Постельное белье заставило выехать на работу 15 МЧСников

Пожар в Московском районе города случилось сегодня, 21 апреля. Об этом в своих социальных сетях рассказали специалисты министерства чрезвычайных ситуаций Петербурга и Ленобласти.

Так, по имеющейся информации, все случилось 21 апреля в Московском районе города. Так, на Пулковском шоссе, у 26го дома, пятого корпуса было замечено разгоревшееся пламя.

К месту происшествия немедленно выехали сотрудники министерства. Как выяснилось уже на месте, огонь полыхал в двухкомнатной квартире. Происходило горение постельных принадлежностей на площади одного квадратного метра.

В 14:18 пожар был уже ликвидирован огнеборцами Петербурга.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава. Такую информацию сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций опубликовали в своем телеграм-канале.