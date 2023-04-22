В Петербурге началось строительство нового завода лекарственных предприятий

В Петербурге стартовало строительство второго завода от производителя субстанций и лекарственных препаратов одной из компаний.

В планах построить производственный комплекс площадью 15 000 квадратных метров. Он будет возведён вблизи уже существующего завода предприятия на площадке «Новоорловская». Согласно планам, работы завершатся уже осенью следующего года.

После того как предприятия будет возведено, здесь появится 65 новых рабочих мест. На этом заводе планируется заниматься переработкой сырья животного происхождения. Что касается действующего завода, то здесь останется универсальный химический синтез субстанции. В тоже время на обеих линиях планируется модернизировать и дополнять заводы современным оборудованием, передают «Ведомости».

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