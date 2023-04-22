Свыше 35 университетов Петербурга признали лучшими российскими вузами

По данным рейтинга hh.ru, порядка 40 университетов и институтов Санкт-Петербурга оказались в списке лучших вузов страны. Как поясняют аналитики сервиса, было изучено свыше 2 000 000 резюме, которые были опубликованы соискателями в возрасте от 18 до 24 лет.

Кроме этого, были проанализированы резюме выпускников 411 российских вузов, которые заканчивали обучение либо в 2021-м году, либо в 2022-м.

Так, из петербургских вузов лучшим оказался Политех. Он расположился на четвёртой строчке опубликованного рейтинга. Кроме этого, в десятку лучших попал ещё один вуз города. Санкт-Петербургский государственный университет аналитики занял восьмое место.

Кроме них, в первую сотку также вошли МБИ имени Анатолия Собчака, РГПУ имени Герцена, ИТМО. Уточним, что аналитики изучили вузы разных профилей: рассматривались учебные заведения, которые профилируются как на точных науках, так и на гуманитарных.