Петербуржца насильно увезли в лес и вымогали миллион

Кажется, некоторые жители региона решили вернуться в девяностые. Иначе сложно объяснить, почему два вымогателя решили посадить должника насильно в машину и увезти на кладбище. К счастью жертва происходящего оказалось не из робкого десятка, всё-таки обратилась в полицию.

В ночь на 21 апреля в полицию пришел местные жители Петербурга, он рассказал о том, что у него попытались вымогать деньги. Если идти по хронологии, а он заявил следующее: два мужчины посадили его в машину и отвезли на кладбище. Там они его пугали выстрелами, а после потребовали 1 000 000 руб.

Однако выманить у них получилось только 590 000 руб. Как рассказали в министерство внутренних дел, уже найден один из подозреваемых. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, соучастника ищут, добавили в пресс-службе министерства.