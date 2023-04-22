К 22 апреля коронавирусом заразились еще 574 жителя Петербурга

К сожалению, коронавирусная инфекция все ещё продолжает быть частью нашей жизни. Люди продолжают заболевать, попадать в больнице с осложнениями, и, конечно же, умирать.

Безусловно, медики продолжают бороться с этим заболеванием. Например, придумываются вакцины. В частности, недавно в России зарегистрировали очередную вакцину, предназначенные для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Кроме этого, в мире придумывают различные лекарства, которые могут помочь при лечении коронавируса.

Если смотреть на статистику с позитивной точки зрения, то мы можем увидеть, что количество зараженных с каждым днём всё-таки становится меньше. Так, по данным управления Роспотребнадзора Российской Федерации, к 22-му апреля в Санкт-Петербурге от коронавируса скончались семь человек. Также известно что в больнице осложнениями от заболевания попали 67 человек, выздороветь удалось 571 человеку. Что касается новых случаев заражения, то их 574.

В тоже время стоит брать в расчёт и то, что в мире выявляются новые штаммы коронавируса. Например, недавно стало известно о штамме «Арктур». На данный момент он имеет активное распространение в Индии, но и в России уже есть несколько случаев заражения. Как рассказывала глава управления Роспотребнадзора Анна Попова, активно распространение заболеваемости этим штаммом может прийтись уже на май. Однако система здравоохранения к этому готова.