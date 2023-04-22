С начала сезона в больницу Боткина в Петербурге привезли 103 клеща

К сожалению, сезон клещей в самом разгаре, они оттаяли вместе со снегом. Более того, совсем скоро будут майские праздники – а это значит, что люди будут выбираться на шашлыки или же просто отдохнуть на природе. Увы, даже если человек будет применять все возможные меры предосторожности (вакцинация, специальные спреи, закрытая одежда) – всё равно есть вероятность, что клещ прицепится.

Так, по информации городского вирусологического центра больницы Боткина, только в их медучреждение с начала 2023 года привезли 103 клеща.

Как уточнили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга, у 30 из этих клещей был выявлен положительный анализ на боррелиоз, а ещё у трёх – подтвердили эрлихиоз.

Ведомство уточняет, что в Боткинскую больницу в петербуржцы поступают с клещевыми инфекциями каждый год. При этом иногда требуется и госпитализация. Например в 2020-м году с клещевым энцефалитом в больницу попали 28 человек, в 2021-м – 27, 2022-м – 47.