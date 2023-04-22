На Приморском проспекте BMW столкнулась с трактором

К сожалению, новости о различных дорожно-транспортных происшествий на территории Петербурга продолжают появляться в социальных сетях. На этот раз стало известно, что сегодня, 22 апреля, на приморском проспекте BMW влетела в трактор.

Как говорят очевидцы, за рулём иномарки был молодой водитель. Сначала эта машина подрезала другую, а после влетела и в трактор. Как сообщает Telegram канал «мегаполис. ЧП и ДТП Петербург», BMW от полученного удара разбилась всмятку. Что касается трактора, то у него просто спустилось одно колесо.

Есть ли пострадавшие в этом дорожно-транспортном происшествии, не сообщается.

Увы, за сегодняшний день это не единственная новость про ДТП. Например, ранее мы сообщали, что в Москве молодой человек на электросамокате сбил четырёхлетнюю девочку. Как итог, девочка получила перелом черепа.