До 9 июня будет ограничено движение по Витебскому проспекту

Гостей и жителей Санкт-Петербурга вновь предупредили о дорожных ограничениях. На этот раз они коснутся движения по Витебскому проспекту.

Как говорят в пресс-службе комитета по развитию инфраструктуры Петербурга, ограничения будут действовать с 25 апреля по 9 июня.

По имеющейся информации ограничение движения связано с тем, что планируется проведение ремонта дороги по Витебскому проспекту. Подрядчик планирует привести в порядок примерно 6 км дорог.

Автомобилистам города порекомендовали учитывать эти обстоятельства и заранее планировать маршрут своей поездки, говорится в сообщении пресс-службы в социальных сетях.

Ранее также стало известно, что в планах перекрыть на семь месяцев реку Карповку. Ограничения связаны с тем, что планируется очистить дно реки, уточнили в пресс-службе администрации города.