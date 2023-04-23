На Гражданском проспекте мужчина сбил женщину и влетел в торговый центр

На Гражданском проспекте Петербурга произошло ДТП, не обошлось и без пострадавших. Как говорят в министерстве внутренних дел Петербурга и Ленобласти, все случилось накануне вечером — около 23:15. Так, водитель «ЗАЗа» по непонятным причинам не справился с управлением автомобилем.

Как итог, сначала машина влетела в шлагбаум, а после заехала на тротуар. Здесь уже под колесами оказалась женщина 1972-го года рождения. Но и на этом происшествие не закончилось. После того, как водитель сбил женщину, он врезался в торговый центр.

Женщина госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются детали ДТП.

Ранее сообщалось, что по имеющейся информации, житель Петербурга пропал в водах Красного моря. Сейчас с мужчиной не удается выйти на связь. Есть версия, что он в плену у пиратов.