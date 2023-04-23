С петербуржца пытались стрясти миллион за несуществующий долг

Полицией Московского района задержан подозреваемый в вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как рассказывают специалисты ведомства, на днях к ним обратился 39-летний мужчина. Он рассказал, что его знакомый и малознакомый мужчины требовали от него миллион рублей, якобы, чтобы тот рассчитался со своими долгами. Однако как утверждает сам мужчина, он не был должен никому и ничего. Тем не менее он отдал мужчинам 590 тысяч рублей.

Как выяснилось, и этого показалось мало. Мужчины увезли его на кладбище, применили физическую силу, стреляли в воздух и требовали отдать оставшуюся сумму. После его отпустили.

Одного из вымогателей полицейские смогли отыскать и задержать.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорят в министерстве внутренних дел.